Borsa İstanbul'da Takas İşlemleri 1 Mayıs Nedeniyle Ertelendi
Borsa İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla takas işlemleri ertelendi. Bugünkü işlemlerin takası 5 Mayıs Pazartesi, 29 Nisan tarihli işlemlerin takası ise 2 Mayıs Cuma günü yapılacak.
Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla pazartesi günü yapılacak.
Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.
Pay Piyasasında, 29 Nisan tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs Cuma, bugünkü işlemlerin takası ise 5 Mayıs Pazartesi tarihinde gerçekleşecek.
Öte yandan, 1 Mayısta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi