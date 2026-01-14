Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda şubat vadeli kontrat açılışta yüzde 0,31 artışla 14.126,00 puandan işlem görmeye başladı. Gün içerisinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen kontratın teknik seviyeleri belirlendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,31 yükselişle 14.126,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,26 artışla 14.082,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 14.125,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,31 üzerinde 14.126,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, jeopolitik endişelerin artması, şirketlerin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyaller ve ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin yasal niteliğine ilişkin mahkemenin bugün bir karar açıklayabileceği öngörüleriyle risk iştahının azalmasına rağmen yurt içi piyasalar alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

