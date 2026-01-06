Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,07 yükselişle 13.332,00 puandan başladı. Piyasalarda yapay zeka ve teknoloji şirketlerine olan iyimserlik etkili oluyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,07 yükselişle 13.332,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,72 artışla 13.323,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 13.321,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,07 üzerinde 13.332,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

