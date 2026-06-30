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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 51 bin 500 liraya geriledi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 51 bin 500 liradan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 51 bin 500 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 970 bin lira, en yüksek 6 milyon 95 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 51 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 103 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 600 milyon 225 bin 207,56 lira, işlem miktarı ise 925,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 35 milyon 901 bin 295,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.103.000,004.006,00
En Düşük5.970.000,004.030,00
En Yüksek6.095.000,004.050,70
Kapanış6.051.500,004.046,70
Ağırlıklı Ortalama6.044.218,704.034,67
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.600.225.207,56

Toplam İşlem Miktarı (Kg)925,35

Toplam İşlem Adedi90

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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