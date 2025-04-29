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Borsa İstanbul'da Standart Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul'da Standart Altın Fiyatları Yükseldi
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,9 artışla 4 milyon 135 bin liraya yükseldi. Gün içindeki en düşük fiyat ise 4 milyon 135 bin lira olurken, en yüksek fiyat 4 milyon 200 bin lirayı gördü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 135 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 135 bin lira, en yüksek 4 milyon 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 4 milyon 135 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 4 milyon 100 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 320 milyon 18 bin 568,52 lira, işlem miktarı ise 803,96 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 553 milyon 732 bin 827,37 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.100.000,003.335,00

En Düşük4.135.000,003.320,00

En Yüksek4.200.000,003.353,50

Kapanış4.135.000,003.344,00

Ağırlıklı Ortalama4.157.533,903.340,91

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.320.018.568,52

Toplam İşlem Miktarı (Kg)803,96

Toplam İşlem Adedi34

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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