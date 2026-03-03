Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda nisan vadeli endeks kontratı, açılışta yüzde 0,37 düşüşle 15.465,00 puandan işlem gördü. Küresel jeopolitik gerilimler ve enflasyon verileri yatırımcılar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,37 düşüşle 15.465,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,9 düşüşle 15.522,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.546,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,37 altında 15.465,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası artan küresel jeopolitik gerilimlerin etkisiyle satış baskısı derinleşiyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise jeopolitik gelişmelere ek olarak Avro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.300 puanın destek, 15.600 ve 15.700 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
