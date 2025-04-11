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Borsa İstanbul'da Nisan Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda nisan vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,4 artışla 10.407,00 puandan işlem görmeye başladı. Yatırımcılar, yurt içi ve yurt dışı ekonomik verileri takip ediyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 0,4 yükselişle 10.407,00 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 10.407,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle 10.366,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükselişini sürdürerek 10.386,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarında sık değişikliğe gitmesi yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanacağına yönelik endişeler, risk algısını yüksek seviyede tutuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.500 ve 10.550 puanın direnç, 10.300 ve 10.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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