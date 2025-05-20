Borsa İstanbul'da Manipülasyon Yapan 7 Şüpheliye Operasyon

BORSA İstanbul'da manipülasyon yaptığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında, 3 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, BIST ( Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarının paylarında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında, 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 3 ilde 7 kişi hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.