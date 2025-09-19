Haberler

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'daki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 13'ü tutuklandı. 6 kişi için ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları öne sürülerek haklarında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında manipülasyon yapıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

13 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Ekonomi
90+6'da muhteşem son! Boluspor, 2-0'dan geri döndü

90+6'da muhteşem son! 2-0'dan geri döndüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Pazartesi Filistin Devleti'ni tanıyacağız

Avrupa ülkesinden Filistin Devleti'ni tanıma kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.