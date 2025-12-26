Haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,42 değer kaybederken, altın ve döviz fiyatları yükseliş gösterdi. Kapalıçarşı'da gram altın 6.245 liraya, çeyrek altın 10.460 liraya çıktı. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran ise kıymetli maden fonları oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,42 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 4,82, avro/TL yüzde 0,87 ve dolar/TL yüzde 0,17 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 11.228,55 puanı ve en yüksek 11.426,65 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,42 altında 11.294,37 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,82 artışla 6 bin 245 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,79 yükselişle 42 bin 92 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 979 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,82 artarak 10 bin 460 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,17 artarak 42,8810 liraya, avro yüzde 0,87 yükselerek 50,6700 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,58, emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,58 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
