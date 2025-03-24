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Borsa İstanbul'da Emir/İşlem Oranı Değişti

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Borsa İstanbul, emir/işlem oranını 5:1'den 3:1'e düşürerek, eşik değer aşım ücretini 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltti. Değişiklik 24 Mart 2025'te başlıyor.

Borsa İstanbul AŞ, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5: 1'den 3: 1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltti.

Borsa İstanbul'un pay piyasasında emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik yapılması hakkındaki açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24 Mart 2025 ile 25 Nisan 2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5: 1'den 3: 1'e düşürülmüştür ve emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, söz konusu uygulamanın algoritmaların alım-satım bandını daraltabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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