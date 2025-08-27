Borsa İstanbul'da BIST 100 Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 değer kaybederek 11.359,01 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de geriledi. Yatırımcılar, küresel piyasalarda Nvidia'nın finansal sonuçlarını bekliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 değer kaybederek 11.359,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 170,8 puan azalırken, toplam işlem hacmi 134,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,97, holding endeksi yüzde 1,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,92 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,53 ile metal eşya ve makine oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcılar Nvidia'nın yayımlayacağı finansal sonuçları beklerken, BIST 100 endeksi güne pozitif başlamasına rağmen genele yayılan kar satışlarının etkisiyle birlikte günü negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, ekonomik güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro bölgesindeki Tüketici ve ekonomik güven endeksi ile ABD'deki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek, 11.450 ve 11.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 gündür uyumayan damat, pasta kesilirken yere yığıldı

Düğüne gölge düşüren olay! Gelin bu korkuyu ömür boyu unutamaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.