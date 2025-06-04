Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 2,13 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 2,13 Değer Kazandı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 197,94 puan artarak 9.474,96 puandan kapandı. BIST 30 endeksi de yüzde 2,22 kazançla 10.528,65 puanı gördü. Altının ons fiyatı 3.372 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 197,94 puan artarak 9.474,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,02 puan ve yüzde 0,04 azalışla 9.273,00 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.255,47 puanı, en yüksek 9.474,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,13 değer kazancıyla 9.474,96 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 228,38 puan ve yüzde 2,22 kazançla 10.528,65 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 2,45, hizmetler endeksi yüzde 2,48 ve teknoloji endeksi yüzde 4,62 değer kazandı

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, 10'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 372 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 372 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 220 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,36, bileşik getirisi de yüzde 43,23 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,0302, satışta 39,1866 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,0524, satışta 39,2089 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1420, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 143,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 azalışla 64,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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