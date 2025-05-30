Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,65 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,65 Değer Kaybetti
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 9.019,57 puandan kapatarak yüzde 1,65 değer kaybı yaşadı. Gün içinde en yüksek 9.176,18, en düşük ise 8.985,52 puanı gördü. Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri de geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 150,99 puan azalarak 9.019,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,10 puan ve yüzde 0,10 azalışla 9.161,46 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.985,52 puanı, en yüksek 9.176,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 değer kaybıyla 9.019,57 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 184,98 puan ve yüzde 1,83 kayıpla 9.939,81 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,38, sanayi endeksi yüzde 1,41, hizmetler endeksi yüzde 0,92 ve teknoloji endeksi yüzde 1,69 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 72'si geriledi. 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Gübre Fabrikaları ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 292 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3 bin 292 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 milyon 164 bin 999 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,88, bileşik getirisi de yüzde 44,06 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,0352, satışta 39,1916 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,9938, satışta 39,1501 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 144,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,6 azalışla 62,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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