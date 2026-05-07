Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 122,82 puan artarak 15.040,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, 69,78 puan ve yüzde 0,47 artışla 14.987,21 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.909,80 puanı, en yüksek 15.050,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kazanarak 15.040,25 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 49,75 puan ve yüzde 0,29 artışla 17.196,46 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,40, hizmetler endeksi yüzde 1,10 ve sanayi endeksi yüzde 0,98 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 20'si geriledi, 2'si yatay seyretti. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 758 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 758 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 6 milyon 920 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,21, bileşik getirisi yüzde 40,67 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,1250, satışta 45,3058 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,1120, satışta 45,2928 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1776, sterlin/dolar paritesi 1,3628 ve dolar/yen paritesi 156,306 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 4,1 düşüşle 96,4 dolardan işlem görüyor.