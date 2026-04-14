Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,79 artışla başladı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD-İran müzakereleri, risk iştahını artırdı. Bugün yurt içinde veri gündemi sakin, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verileri izlenecek.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,79 artışla 14.170,03 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 14.058,51 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 111,52 puan ve yüzde 0,79 artışla 14.170,03 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek gerileyen yüzde 0,17 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD- İran arasındaki müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların tekrar artmasıyla risk iştahı yükseldi.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden gelen haber akışı fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Uzlaşı masasında iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim dünkü görüşmelerde bir miktar yatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Washington ile temasa geçtiğini ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarını belirtti.

Hafta genelinde Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler ile petrol fiyatlarının seyrinin piyasalarda yön tayini açısından belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor. ABD'deki Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları da hem küresel hem de yurt içi gündemin odağında yer alıyor.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'deki temasları da piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın ise direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Test sonucu sonrası savunma geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan “karışıklık” çıkışı

Test sonucu sonrası savunma geldi! "Karışıklık” çıkışı
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Uygunsuz pozisyondaydılar
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz

"Artık o yolcuların otobüse binmesine izin vermeyeceğiz"
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı

İstifa ettikten sonra söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı