Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,67 Düşüşle 11.452,38 Puan Seviyesine Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kaybederek 11.452,38 puana geriledi.

Dün 11.529,81 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 31,92 puan ve yüzde 0,28 artışla 11.561,73 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,43 puan ve yüzde 0,67 değer kaybıyla 11.452,38 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.438,16, en yüksek 11.565,02 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,93, teknoloji endeksi yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,58 ve hizmetler endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükselirken 72'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Ereğli Demir Çelik ile Turkcell oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 379 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,08 ve bileşik getirisi yüzde 39,33 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 148 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0440 liradan, avro 47,6110 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 379 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 azalışla 66,6 dolardan işlem görüyor.