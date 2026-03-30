Piyasalarda gün ortası


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 oranında değer kaybederek 12.681,33 puana geriledi. Cuma gününü 12.698,19 puandan kapatan endeks, haftaya 12.709,29 puandan başladı. İlk yarıda en düşük 12.624,51 puanı görürken, en yüksek 12.727,93 puana ulaştı. Sanayi endeksi ise yüzde 0,18 değer kazandı.

Cuma günü 12.698,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 11,10 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.709,29 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,86 puan ve yüzde 0,13 düşerek 12.681,33 puana geriledi.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,18 ve hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 0,94 ve mali endeks yüzde 0,19 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken 55'i düştü, 5 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 533 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1490, sterlin/dolar paritesi 1,3240 ve dolar/yen paritesi 159,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,4700 liradan, avro 51,1590 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 artışla 4 bin 533 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 primle 107,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor

Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor
Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi

26 ili kapsıyor: Liderleri kara kara düşündürecek anket sonucu
Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor

Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor
Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!

Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor