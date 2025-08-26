Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 52,01 puan artarak 11.529,81 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,27 puan ve yüzde 0,10 artışla 11.489,07 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.430,10 puanı, en yüksek 11.605,30 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazanarak 11.529,81 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 74,63 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 12.749,99 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,17, mali endeks yüzde 0,24 ve teknoloji endeksi yüzde 1,96 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 58'i geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 386,6 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla 3 bin 386,6 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 4 milyon 475 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,12 bileşik getirisi yüzde 39,38 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,9126 satışta 41,0766 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,8918, satışta 41,0557 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1652, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 147,314 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,9 azalışla 66,9 dolardan işlem görüyor.