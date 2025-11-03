Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 11.060,39 puandan kapatarak 88,87 puan artış kaydetti. Gün içerisinde en düşük 11.011,87, en yüksek ise 11.152,28 puanı gören endeks, sanayi, mali, hizmetler ve teknoloji sektörlerinde değer kazançları yaşandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 88,87 puan artarak 11.060,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 48,08 puan ve yüzde 0,44 artışla 11.019,60 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.011,87 puanı, en yüksek 11.152,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kazanarak 11.060,39 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 72,52 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 12.013,38 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,57, mali endeks yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 0,35 ve teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 27'si geriledi, 1'i yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 13 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 13 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 5 milyon 585 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,49, bileşik getirisi yüzde 39,81 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,9457, satışta 42,1138 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8629, satışta 42,0307 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1509, sterlin/dolar paritesi 1,3121 ve dolar/yen paritesi 154,023 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 64,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
