Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 250,02 puan artarak 10.616,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 47,08 puan ve yüzde 0,45 artışla 10.413,24 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.413,24 puanı, en yüksek 10.641,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,41 değer kazancıyla 10.616,18 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 295,77 puan ve yüzde 2,56 değer kazancıyla 11.829,12 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,92, mali endeks yüzde 2,27, sanayi endeksi yüzde 2,39 ve hizmetler endeksi yüzde 1,68 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 5'i geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 399,6 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 399,6 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4 milyon 378 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.2826, satışta 40.4440 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.2001, satışta 40.3612 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 147,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 68,3 dolardan işlem görüyor.