Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artışla 10.973,54 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi ise yüzde 0,33 yükseldi. Analistler, yurt içinde ve yurt dışında ekonomik verilerin takip edileceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 10.973,54 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kazanarak 10.914,65 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,89 puan ve yüzde 0,54 artışla 10.973,54 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 0,33 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen banka, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor. Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini söyledi.

ABD'de tatil sebebiyle piyasaların kapalı olacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte Pep Guardiola'nın istediği Türk yıldız

Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte istediği Türk yıldız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.