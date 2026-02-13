Haberler

Borsa günü yatay seyirle tamamladı

Güncelleme:
BIST 100 endeksi, günü 14.180,69 puandan tamamlayarak önceki kapanışa göre 0,20 puan artış gösterdi. Sektör endekslerinde ulaştırma en çok kazandıran, metal ana sanayi ise en çok kaybeden oldu. Küresel piyasalar ve ABD'ye ait ekonomik verilerin etkileri piyasada hissedildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 14.180,69 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 222,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,57 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,79 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin tekrar artmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde 14.320,87 seviyesini görerek rekor tazelemesinin ardından gelen satışlarla günü yatay bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2025'te cari işlemler hesabında 7 milyar 253 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 691 milyon dolarlık açık verildi. Ayrıca Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e yükseldi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde işsizlik oranı, bütçe dengesi, tüketici güven endeksinin yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de Dış Ticaret Dengesi ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
