BIST 100 endeksi, gün içinde 11.184,10 puanı görmesinin ardından günü 11.123,47 puandan kapattı ve yüzde 0,06 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise azalış gösterdi. Dolar ve altın fiyatlarıyla ilgili güncel bilgilere de yer verildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,02 puan artarak 11.123,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 35,31 puan ve yüzde 0,32 artışla 11.151,76 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.093,23 puanı, en yüksek 11.184,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kazanarak 11.123,47 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 19,25 puan ve yüzde 0,16 azalışla 12.137,37 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,60, teknoloji endeksi ve hizmetler endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 46'sı geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Destek Finans Faktoring AŞ, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Halkbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 191 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 191 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 5 milyon 826 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,60, bileşik getirisi yüzde 38,77 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3277, satışta 42,4973 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3863, satışta 42,5562 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1599, sterlin/dolar paritesi 1,3189 ve dolar/yen paritesi 156,056 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 62,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
