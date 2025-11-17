Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Yükselişte Kapattı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 artışla 10.661,55 puana yükseldi. Teknoloji, sanayi, hizmetler ve mali endekslerde de kazançlar görüldü. En çok işlem gören hisseler arasında Koza Altın, ASELSAN ve Türk Hava Yolları öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 değer kazanarak 10.661,55 puana yükseldi.

Cuma günü 10.565,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 68,30 puan ve yüzde 0,65 artışla 10.634,04 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,81 puan ve yüzde 0,91 değer kazancıyla 10.661,55 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.585,34, en yüksek 10.676,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 4,3, sanayi endeksi yüzde 1,4, hizmetler endeksi yüzde 0,63 ve mali endeks yüzde 0,48 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken 18'i düştü ve 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 85 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,3170 ve dolar/yen paritesi 154,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,3360 liradan, avro 49,1140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 85 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,2 azalışla 63,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
