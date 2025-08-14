Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kaybederek 10.824,55 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 125,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 108,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,51 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 8,04 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan temmuz ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası artan enflasyonist endişelerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında enflasyonun 2025 sonunda yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını, 2026 sonu için de yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.