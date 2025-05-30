Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kaybederek 9.019,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,99 puan azalırken, toplam işlem hacmi 86,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,77, holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,47 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme gösterdi.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor.

Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.