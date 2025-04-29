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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günlük Verilerle Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günlük Verilerle Değer Kaybetti
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,88 değer kaybederek 9.224,84 puanla kapadı. Bankacılık ve holding endeksleri de düşüş yaşadı, bilişim sektörü ise kazanç sağladı. Küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kaybederek 9.224,84 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 82,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,57 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 4,05 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile ticaret partnerleri arasında süren tarife müzakerelerinin olumlu sonuçlanabileceğine dair iyimserlik, piyasalarda risk iştahının artmasına neden oldu.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 puanın destek, 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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