Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 14.535,11 puandan başladı. Dün yüzde 0,71 değer kaybeden endeks, bu sabah güçlü bir başlangıç yaptı. Analistler, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen piyasanın olumsuz haberlere sınırlı tepkiler verdiğini belirtiyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 14.484,91 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 50,20 puan ve yüzde 0,35 artışla 14.535,11 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,74 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerden kaynaklı belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, gözler ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin ikinci turuna çevrildi.

Taraflar arasındaki gerginliğin azalacağına dair umutlar piyasalarında görülen olumsuz tepkileri sınırladı. Analistler, piyasaların olumsuz haberlere korkulduğu kadar kötümser tepkiler vermediğini belirtti.

Piyasaların olumsuz senaryoları fiyatlama konusunda isteksiz kaldığını ifade eden analistler, İran tarafından gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satışlar ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın ise direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
