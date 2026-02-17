Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 112,01 puan azalarak 14.227,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 25,24 puan ve yüzde 0,18 azalışla 14.314,06 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.227,29 puanı, en yüksek 14.409,27 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kaybederek 14.227,29 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 211,98 puan ve yüzde 1,34 düşüşle 15.616,21 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,32 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,65 ve sanayi endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 64'ü geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester, Pegasus Hava Taşımacılığı ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 860,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 860,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 7 milyon 280 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,96, bileşik getirisi yüzde 35,67 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6219, satışta 43,7967 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6070, satışta 43,7817 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3506 ve dolar/yen paritesi 153,687 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,2 düşüşle 66,7 dolardan işlem görüyor.