Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 14.375,40 puandan kapattı. Global piyasalardaki olumsuz hava ile yatırımcıların gözü TCMB'nin yarınki faiz kararında.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 109,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 184,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 4,71 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,02 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının etkisiyle, ABD'de açıklanan güçlü şirket bilançoları ve yapay zekaya yönelik iyimserliklere karşın negatif seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de günü, en yüksek 14.616,14 puanı görerek rekor tazelemesinin ardından ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin olumsuz haber akışına paralel negatif seyirle tamamlarken, yatırımcıların odağı yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra finansal hizmetler güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

