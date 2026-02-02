Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 217,34 puan azalarak 13.620,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 239,90 puan ve yüzde 1,73 azalışla 13.598,39 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.393,80 puanı, en yüksek 13.873,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,57 değer kaybederek 13.620,95 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 216,24 puan ve yüzde 1,43 azalarak 14.911,74 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,08, teknoloji endeksi yüzde 1,05, hizmetler endeksi yüzde 0,67 ve sanayi endeksi yüzde 2,07 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 72'si geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 660 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 4 bin 660 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,6 düşüşle 7 milyon 135 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 31,95, bileşik getirisi yüzde 34,50 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,3865, satışta 43,5603 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,3110, satışta 43,4846 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3630 ve dolar/yen paritesi 155,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 5,6 azalışla 65,8 dolardan işlem görüyor.