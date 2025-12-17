Haberler

BIST 100 endeksi, gün sonunda 62,02 puan azalarak 11.286,81 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 11.250,46 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,55 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 62,02 puan azalarak 11.286,81 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,10 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.338,73 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.250,46 puanı, en yüksek 11.364,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 değer kaybederek 11.286,81 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 73,35 puan ve yüzde 0,60 artışla 12.249,57 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,07, hizmetler endeksi yüzde 0,73 ve sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,18 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 54'ü geriledi 4 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 338,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 338,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 5 milyon 985 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,02 bileşik getirisi yüzde 38,09 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,6218, satışta 42,7926 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,6018, satışta 42,7726 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1747 sterlin/dolar paritesi 1,3374 ve dolar/yen paritesi 155,515 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,6 artışla 59,7 dolardan işlem görüyor.

