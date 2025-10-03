Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi %2,02 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,02 değer kaybederek 10.858,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 224,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 127,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,36, holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 8,40 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin kapanması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin süreceğine yönelik beklentiler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü bankacılık endeksi öncülüğünde satıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, eylülde aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde reel efektif döviz kuru, hazine nakit dengesi, sanayi üretimi verilerinin yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Avrupa Merkez Bankasının toplantı tutanaklarının Almanya'da fabrika siparişleri ve sanayi üretim verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de ise haftaya açıklanması beklenen verilerin federal hükümetin kapanması sebebiyle ertelenmesinin beklendiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.