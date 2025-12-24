Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat 12.350,00 puandan başladı. Endeks, dünkü işlemlerde 12.345,00 puandan kapandı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Noel tatili nedeniyle işlem hacimlerinin düşük olması bekleniyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,32 azalışla 12.350,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşerek 12.345,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel olarak 12.350,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesinin etkisiyle risk iştahı yüksek kalmaya devam ederken, bugün başlayan Noel tatili nedeniyle dünyada birçok borsanın kapalı olmasının işlem hacimlerinin düşük seyretmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Avrupa'da Noel tatili nedeniyle borsaların bir kısmının tüm gün, bir kısmının ise ABD ile birlikte yarım gün kapalı olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 seviyelerinin direnç, 12.300 ve 12.200 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Haberler.com
500

