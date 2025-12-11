VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Haberler

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda aralık vadeli endeks kontratı, açılışta 12.380,00 puandan işlem gördü. Önceki gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat normal seansı %0,35 azalışla tamamlarken, akşam seansında yükselerek 12.418,00 puandan kapandı. Bugün TCMB'nin faiz kararları izlenecek.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yatay seyirle 12.380,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,35 azalışla 12.382,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselmeye devam ederek 12.418,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,02 altında 12.380,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitmesine rağmen temkinli çizgisini koruması ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ile perakende satışların, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey'in açıklamaları, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

