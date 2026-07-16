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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 40 bin liraya geriledi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 40 bin liradan tamamladı. Toplam işlem hacmi 10,87 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 40 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 40 bin lira, en yüksek 6 milyon 107 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 40 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı salı gününü 6 milyon 94 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 870 milyon 232 bin 393,33 lira, işlem miktarı 1785,03 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 881 milyon 826 bin 187,74 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.094.000,004.022,30
En Düşük6.040.000,003.990,00
En Yüksek6.107.500,004.091,00
Kapanış6.040.000,003.990,00
Ağırlıklı Ortalama6.092.965,894.043,92
Toplam İşlem Hacmi (TL)10.870.232.393,33

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.785,03

Toplam İşlem Adedi134

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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