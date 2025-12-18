Haberler

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 993 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 5 milyon 993 bin liraya yükseldi. İşlem hacmi ise toplamda 3 milyar 147 milyon liraya ulaştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 993 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 970 bin lira, en yüksek 6 milyon 27 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 5 milyon 993 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 985 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 147 milyon 951 bin 881,77 lira, işlem miktarı ise 527 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 279 milyon 454 bin 682,25 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış5.985.000,004.274,05
En Düşük5.970.000,004.279,45
En Yüksek6.027.000,004.361,60
Kapanış5.993.000,004.279,45
Ağırlıklı Ortalama5.997.913,194.345,45
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.147.951.881,77

Toplam İşlem Miktarı (Kg)527,00

Toplam İşlem Adedi31

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
