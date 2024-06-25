Üye Girişi
Haberler

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 499 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 499 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 489 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 971 milyon 61 bin 74,87 lira, işlem miktarı ise 1.209,92 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 53 milyon 117 bin 391,39 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: STANDART TL/KG: Önceki Kapanış: 2.489.000,00, En Düşük: 2.450.000,00, En Yüksek: 2.499.000,00, Kapanış: 2.499.000,00, Ağırlıklı Ortalama: 2.486.757,38, Toplam İşlem Hacmi (TL): 2.971.061.074,87, Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.209,92, Toplam İşlem Adedi: 47

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 499 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 499 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 489 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 971 milyon 61 bin 74,87 lira, işlem miktarı ise 1.209,92 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 53 milyon 117 bin 391,39 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.489.000,002.327,50

En Düşük2.450.000,002.305,00

En Yüksek2.499.000,002.360,00

Kapanış2.499.000,002.310,00

Ağırlıklı Ortalama2.486.757,382.326,84

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.971.061.074,87

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.209,92

Toplam İşlem Adedi47

Kaynak: AA / Ekonomi

İstanbul Altın Rafinerisi Borsa İstanbul Maden Finans Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title