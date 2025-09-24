Haberler

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düşüşte

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,5 azalışla gün sonunda 5 milyon 147 bin lira olarak belirlendi. Piyasada en düşük 4 milyon 975 bin, en yüksek ise 5 milyon 182 bin lira görüldü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 5 milyon 147 bin liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 975 bin lira, en yüksek 5 milyon 182 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,5 azalışla 5 milyon 147 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 5 milyon 173 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 570 milyon 518 bin 655,25 lira, işlem miktarı ise 2 bin 260,62 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 464 milyon 20 bin 639,57 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile İAR Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.173.000,00

3.875,00

En Düşük4.975.000,003.735,00

En Yüksek5.182.000,003.890,00

Kapanış5.147.000,003.745,00

Ağırlıklı Ortalama5.133.705,223.834,21

Toplam İşlem Hacmi (TL)11.570.518.655,25

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.260,62

Toplam İşlem Adedi188

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin'i tanıma şartını açıkladı

Filistin'i tanımak için 2 şartı var
Türk kulübüne büyük şok! Bütün maçları kazansa bile ilk yarıyı 0 puanla kapatacak

Türk kulübüne büyük şok! Bütün maçları kazansa bile 1 puanı olamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un takımdan yolladığı futbolcuyu yeni hocası öve öve bitiremiyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu gittiği yerde kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.