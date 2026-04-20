Altının kilogram fiyatı 6 milyon 928 bin 400 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 6 milyon 928 bin 400 liraya gerileyerek yüzde 0,5 düşüş yaşadı. Altın borsasında işlem hacmi 7 milyar 292 milyon lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 903 bin 200 lira, en yüksek 7 milyon 27 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 6 milyon 928 bin 400 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 965 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 292 milyon 88 bin 48,70 lira, işlem miktarı ise 1055,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 603 milyon 291 bin 531,96 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Şekerbank, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.965.000,004.813,30
En Düşük6.903.200,004.791,10
En Yüksek7.027.000,004.883,00
Kapanış6.928.400,004.810,00
Ağırlıklı Ortalama6.927.952,914.803,42
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.292.088.048,70

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.055,90

Toplam İşlem Adedi75

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Haberler.com
500

İstanbul'da okul önünde skandal afiş! Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe

İstanbul'da okul önünde skandal afiş: Bu büyük bir rezalet
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı

Okul saldırıları sonrası tartışma yaratan görüntü

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat

1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat
İstanbul'da okul önünde skandal afiş! Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe

İstanbul'da okul önünde skandal afiş: Bu büyük bir rezalet
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil

Gözlerin çevrildiği İran cephesinden kritik bir açıklama daha

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı