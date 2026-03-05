Haberler

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 423 bin 500 liraya geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6'lık bir düşüşle 7 milyon 423 bin 500 lira oldu. İşlem hacmi 6 milyar 31 milyon lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 423 bin 500 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 240 bin lira, en yüksek 7 milyon 470 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 7 milyon 423 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 470 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 31 milyon 640 bin 695,80 lira, işlem miktarı ise 816,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 32 milyon 215 bin 536,94 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Denizbank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.470.000,005.262,40
En Düşük7.240.000,005.150,00
En Yüksek7.470.000,005.284,00
Kapanış7.423.500,005.170,00
Ağırlıklı Ortalama7.410.423,685.217,81
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.031.640.695,80
Toplam İşlem Miktarı (Kg)816,90
Toplam İşlem Adedi88
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Aslan dört köşe!
Samet Akaydin'dan sürpriz itiraf: Dört büyüklerden teklif geldi, Fenerbahçe ağır bastı

''Dört büyüklerden de teklif aldım, en çok parayı F.Bahçe verdi''
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı

Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Aslan dört köşe!
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım