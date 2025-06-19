Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,96 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 değer kazanarak 9.284,48 puana çıktı.

Dün 9.196,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 42,68 puan artışla 9.238,81 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 88,35 puan ve yüzde 0,96 değer kazanarak 9.284,48 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.232,80, en yüksek 9.294,69 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,1, mali endeks yüzde 0,7, teknoloji endeksi yüzde 1,2 ve hizmetler endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken 19'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Altınay Savunma, Türk Hava Yolları, ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu

Altının ons fiyatı 3 bin 370 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,36, bileşik getirisi de yüzde 43,23 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1480, sterlin/dolar paritesi 1,3420 ve dolar/yen paritesi 145,4 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,5560 liradan, avro 45,5410 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 3 bin 370 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,6 artışla 75,6 dolardan işlem görüyor.