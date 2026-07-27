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BIST 100 günün ilk yarısında düştü: 13.931 puan

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kaybederek 13.931,69 puana geriledi. Bankacılık ve holding endeksleri yükselirken, kimya petrol plasti sektörü en çok kaybettiren oldu. İşlem hacmi 84,1 milyar liraya ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kaybederek 13.931,69 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,18 puan ve yüzde 0,09 azalışla 13.931,69 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira olarak belirlendi. Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,54 ile ulaştırma, en fazla kaybeden ise yüzde 2,15 ile kimya petrol plasti oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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