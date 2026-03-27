Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,40 puan ve yüzde 0,69 azalışla 12.639,66 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 57,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,5, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 0,33 ile ticaret, en fazla düşen ise yüzde 2,47 ile madencilik oldu.

Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sonlanacağına yönelik beklentilerin ötelenmesiyle küresel piyasalardaki risk algısı yüksek seyrediyor. Küresel piyasalara paralel BIST 100 endeksi de günün ilk yarısını düşüşle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.