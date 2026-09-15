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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,70 değer kaybederek 13.994,44 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,70 değer kaybederek 13.994,44 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 241,4 puan ve yüzde 1,70 azalışla 13.994,44 puana indi.

Toplam işlem hacmi 82,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,27 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,33 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da gerilimin devam etmesi, tahvil piyasasındaki sert satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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