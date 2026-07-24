Haberler

BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,82 düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 azalarak 13.962,45 puana indi. Bankacılık endeksi yatay seyrederken holding endeksi düştü. Küresel jeopolitik riskler ve veri takibi piyasaları etkiliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kaybederek 13.962,45 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 115,22 puan ve yüzde 0,82 azalışla 13.962,45 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 82,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,37 ile madencilik, en fazla kaybeden ise yüzde 2,78 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji koridorları üzerindeki riskleri, yapay zeka temasının sürdürülebilir olup olmadığına yönelik soru işaretleri ve tarifelerin yeniden gündeme gelmesi fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor

Araç sahipleri dikkat! 1 Eylül'de her şey sil baştan değişecek
e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor

e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı