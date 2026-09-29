Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,40 değer kaybederek 12.290,58 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,40 değer kaybederek 12.290,58 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 302,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 108,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,05 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,20 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Anthropic'in halka arz ve yatırım planlarına ilişkin haberler teknoloji hisselerini desteklerken, tahvil faizlerinin yüksek seyri ve Orta Doğu'daki belirsizlikler risk iştahındaki toparlanmayı sınırlıyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, genele yayılan satışların etkisiyle düşüş eğiliminde hareket ederken, yatırımcıların odağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından atılabilecek adımlara çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesinin, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı, enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puanın destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Çin'de '18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlamasıyla gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi partiden ihraç edildi

Resmi temas için gitti, Çin'de gözaltına alındı! CHP ihraç etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azra Akın, koruma ve bakım altındaki çocuklara masal okudu

Eski Türkiye Güzeli'nden anlamlı ziyaret! Çocuklara masal okudu
MHK operasyonunda çarpıcı detay: Bu sorulara çalışın, hepsi serbest vuruş olacak

Türk futbolunda deprem: Soruları böyle vermişler
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi tükenmişlik sergiliyor

Ömer Çelik'ten Özel'e sert tepki: Siyasi cehalet ve iftira
İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı

Meydan kavgasında araçla kalabalığın arasına daldı

Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak

Bomba iddia: Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
Uşak'ta ışık yeşile döndü, harekete geçen tır 74 yaşındaki yayayı hayattan kopardı! Kaza anı kamerada

Işık yeşile döndü, tır harekete geçti! Yaşlı adam kurtarılamadı
Türk futbolunda deprem büyüyor! Bütün hakemler ifadeye çağrılıyor

Yangın büyüyor! Bütün hakemleri çağırdılar