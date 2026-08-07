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BIST 100 güne yükselişle başladı: 13.827

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışın üzerinde açılarak 13.827 puan seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yükselirken, holding endeksi geriledi. Piyasalar, Fed'in adımları ve ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 13.827,14 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 13.798,82 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 28,32 puan ve yüzde 0,21 artışla 13.827,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,86 düştü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile madencilik, en çok gerileyen ise holding oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki adımlarına ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'da bu hafta sağlanması beklenen anlaşmanın gecikmesiyle yön arayışını sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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