Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 13.774,51 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 13.774,51 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 13.689,00 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,51 puan ve yüzde 0,62 artışla 13.774,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,64 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,62 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişelerin azalması risk iştahını artırırken, yatırımcıların odağı ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasından dolayı çok iyimser olduğunu ve anlaşmanın uygulanacağına inandığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

